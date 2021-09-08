РИАМО - 8 сен. Подмосковная прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим взрывом газа в многоквартирном жилом доме в Ногинске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуроры оценят действия ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехали заместитель прокурора Московской области Олег Черсков и Ногинский городской прокурор Роман Ковалев.

Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль. Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.

По данным СМИ, в доме пострадали как минимум 3 квартиры на 3-х этажах. К месту ЧП направлены экстренные службы.