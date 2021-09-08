РИАМО - 8 сен. В Москве представили уже свыше 2,6 тыс. разработок на онлайн-платформе «Карта инновационных решений», она существует уже год, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Сервис создавали для того, чтобы привлечь внимание к российским инновациям и помочь предпринимателям, которые занимаются созданием техноновинок. Они могут с помощью платформы рассказать о себе и тем самым найти партнеров.

Как отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, свои продукты в каталоге показали уже 1,8 тыс. компаний из России.

«Основная часть проектов относится к сферам торговли, услуг, здравоохранения и безопасности», — сказала Сергунина.

Она подчеркнула, что в топ-3 наиболее популярных направлений вошли искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные.

Каждый товар на сервисе имеет свою карточку с характеристиками. Приложены и контакты разработчика. Есть и фото, видео, презентации.

Одна из представленных разработок – система складкой инвентаризации, которая работает на основе дронов. Еще есть робот-симулятор пациента, который помогает готовить будущих докторов, и «умное» зеркало для профилактики и коррекции дефектов речи у детей.