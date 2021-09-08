РИАМО – 8 сен. С начала 2021 года в Подмосковье совершили примерно 90,5 млн поездок по карте «Стрелка». Пополнить баланс «Стрелки» можно наличными, банковской картой, с баланса мобильного счета, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала года также приобрели 91 тыс. карт «Стрелка». Чаще всего «Стрелкой» расплачивались в автобусах.

Пополнить баланс «Стрелки» можно наличными, банковской картой, с баланса мобильного счета для абонентов «Билайна» и МТС.

«Стрелка» - единая транспортная карта Московской области. Карту можно купить в киосках автовокзалов «Мострансавто», ж/д кассах ЦППК и МТППК, в отделениях «Почты России». Баланс карты можно пополнить на сайте «Стрелки», со смартфона в мобильном приложении или в киоске.

Льготная карта «Стрелка» позволяет ездить по тарифам карты с 50% скидкой, но не более 200 поездок в месяц. Получить такую карту можно в МФЦ после регистрации заявки на получение карты на региональном портале госуслуг. Есть специальные «Стрелки» для учащихся. Первые 35 поездок оплачиваются с 50%-й скидкой от тарифа по карте «Стрелка». Начиная с 36-й поездки, скидка составляет 99%. Ежемесячно доступна оплата не более 200 поездок.