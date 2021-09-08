РИАМО - 8 сен. В Москве и Подмосковье в среду будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, а максимальная температура воздуха в дневные часы составит 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион будет находиться на периферии антициклона. Максимальная температура в Москве составит 15-17 градусов, а в Подмосковье — 12-17 градусов.

Ветер будет дуть западный, со скоростью 5-10 м/с. Возможны порывы до 12-14 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Синоптики отмечают, что такая погода благоприятна для большинства людей.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>