РИАМО - 7 сен. В Электрогорске состоялись праздничные мероприятия, посвященные 75-летнему юбилею города. Празднование юбилея 4 сентября началось с торжественного шествия трудовых коллективов, общественных организаций, спортивных, молодежных и образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Участников шествия приветствовал глава Электрогорска Сергей Дорофеев, а также председатель совета депутатов Роман Тикунов и настоятель храма Всех Святых в земле Русской просиявших отец Александр.

После этого праздничные мероприятия прошли на Городском бульваре и на территории зоны отдыха «В гостях у сказки». Для жителей и гостей города была организована концертная программа творческих коллективов и солистов города.

Кроме того, для всех желающих работали аттракционы и развлечения на любой вкус.

Вечером электрогорцы смогли насладиться концертом от профессиональных артистов из Москвы. На сцене выступили двойники Фредди Меркьюри и Майкла Джексона, музыкальная группа «Витамин S», певец и видеоблогер Хабиб, а также было представлено скрипичное и барабанное шоу.

Завершилось празднование юбилея Электрогорска красочным салютом.