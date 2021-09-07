РИАМО - 7 сен. В Электрогорске состоялось торжественное открытие новой школы на 550 мест, которая стала одним из корпусов лицея. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Новое образовательное учреждение было построено в рамках президентского проекта «Образование».

В день открытия в школе прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В мероприятии приняли участие глава Электрогорска Сергей Дорофеев, депутат Московской областной думы Линара Самединова, первый заместитель руководителя Главгосстройнадзора Московской области Тамерлан Алборов. Также с напутственными словами к школьникам, родителям и педагогам обратился настоятель Храма Всех Святых в земле Русской просиявших отец Александр.

Благодаря открытию новой школы на улице Чкалова в городе решена проблема второй смены и также снижена нагрузка на другие учебные заведения округа.

Здание школы построено по современным стандартам. В ней обустроены просторные классы и коридоры, есть актовый, читальный и спортивные залы, библиотека с медиатекой, установлено интерактивное и мультимедийное оборудование.

«Хочу от всей души поблагодарить за такой прекрасный подарок для наших детей губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительство региона, а также всех, кто оказывал необходимую помощь и поддержку в реализации этого значимого проекта!» - отметил Дорофеев.