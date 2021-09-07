РИАМО - 7 сен. Центробанк зафиксировал новый исторический максимум международных резервов РФ. На 1 сентября этот показатель составил 618,2 млрд долларов, сообщает Газета.ru.

В июле резервы достигли 601 млрд долларов. Этому поспособствовал рост цен на золото и покупка иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

В августе показатель подрос еще на 2,86%.

С 20 по 27 августа рост резервов составил 20 млрд долларов, в результате чего они достигли 615,6 млрд долларов.

Ключевым фактором стала поддержка, полученная Россией от Международного валютного фонда в конце августа. Он выделил РФ 18 млрд долларов в виде специальных прав заимствования.