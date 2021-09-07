РИАМО - 7 сен. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева совместно с телеведущим и шеф-поваром Константином Ивлевым провели мастер-класс по кондитерскому искусству для самозанятых Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В рамках мероприятия под названием «Школа кондитера», участники приготовили полезный десерт под руководством ведущих, а также поговорили с ними о тонкостях бизнеса. Ивлев ответил на вопросы гостей, занимающихся созданием и продажей десертов, а Зиновьева рассказала про меры поддержки, которые правительство оказывает для самозанятых региона.

«Только за 8 месяцев этого года самозанятыми в Подмосковье стали более 80 тыс. жителей региона. Всего в Московской области сейчас зарегистрировано свыше 248 тыс. человек, работающих на себя. Именно для них, для развития их дела мы создаем такие проекты, как «Школа кондитера», - сказала Зиновьева.

«Школа кондитера» является частью цикла образовательных мероприятий курса «Наставничество». В рамках курса профессионалы бизнеса проводят для самозанятых лекции и мастер-классы по развитию. Проект реализуется «Агентством инвестиционного развития Московской области» совместно с региональным Мининвестом.