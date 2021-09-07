РИАМО - 7 сен. Новая возможность появилась в «Личном кабинете арендатора» для правообладателей недвижимости в Подмосковье. Теперь они в режиме реального времени могут оплатить аренду онлайн, а также узнать информацию об объектах, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Им могут пользоваться как физические, так и юридические лица.
Он добавил, что еще теперь там можно проводить платежи.
В личном кабинете сохраняются данные о каждом арендном договоре, его номер и дата, срок действия и оплаты, размер годовой платы, кадастровый/реестровый номер и адрес каждого из объектов.
Кроме того, в нем можно сделать акты сверки и связаться с арендодателем – представителем местного органа самоуправления или министерством имущественных отношений региона, чтобы задать вопросы.
«Возможность онлайн оплаты арендных платежей в личном кабинете арендатора очень поможет как физическим лицам, так и крупным арендаторам недвижимости, избавит их от лишних усилий и временных затрат», - добавила министр имущественных отношений области Наталья Адигамова.
Она подчеркнула, что новый сервис стал еще одним шагом для создания комфортных условий ведения бизнеса в Подмосковье.
Сейчас в регионе свыше 100 тыс. арендаторов недвижимости. Личный кабинет можно найти на портале https://arenda.mosreg.ru/.
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