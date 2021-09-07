РИАМО - 7 сен. Обязательный техосмотр автомобилей в РФ предложили отменить, его хотят сделать добровольным. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму «Единая Россия». В правительстве страны идею поддержали, сообщает Газета.ru.

Соответствующую инициативу доработают и хотят оперативно принять уже в новом созыве Госдумы.

«Действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели, они были приняты в 1994 году. Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают, как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО», — сказал первый зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Предполагается, что проходить обязательный техосмотр потребуется лишь при смене владельца, при этом транспортное средство должно быть старше 4 лет. Во всех остальных случаях процедуру хотят сделать добровольной. Инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет.

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