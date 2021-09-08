РИАМО - 8 сен. Для москвичей обустроили новый пешеходный маршрут, который соединяет улицы Большую Дмитровку и Петровку, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Основные работы по благоустройству Дмитровского переулка подошли к концу. Его длина — 250 метров, он находится параллельно Столешникову переулку.

Рабочие убрали в кабельную канализацию провода, которые до этого висели в воздухе, проложили дополнительный участок водосточной сети и установили 7 новых дождеприемных решеток.

Тротуары стали шире, их размер увеличился на 75 см. Этому поспособствовала оптимизация ширины проезжей части.

Еще было проложено новое дорожное покрытие, появились дополнительные парковочные места, 3 из них сделали для маломобильных горожан. Также сделали 5 велопарковок.

Подвесное освещение заменили стилизованными под старину фонарями, установили удобные скамейки, 2 навигационные стелы и урны.