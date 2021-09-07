РИАМО - 7 сен. Семейный врач Алексей Добровольский назвал необычный способ стабилизации давления, для этого нужны спортивные тренировки, сообщает Nation News.

Фактор роста давления всегда имеет причину, отметил специалист.

«У здорового человека артериальное давление всегда в норме, если мы не говорим о гипертонической болезни, когда человеку нужно находиться на медикаментах», - сказал врач.

Он добавил, что если говорить об обычных людях, то для снижения давления нужны не столько физические упражнения, сколько тренировки. И важно то, какими они будут.

По его словам, у человека не должно быть гиподинамии, которая является одним из факторов повышенного давления.

«Человек не должен сидеть на диване месяцами, а обязательно должен двигаться. Любые кратковременные физические упражнения тренируют мышцы, что, в свою очередь, укрепляет сосуды, их тонус, а, соответственно, артериальное давление будет в норме», — подчеркнул специалист.