РИАМО - 7 сен. Сергей Базаревич покинул пост главного тренера баскетбольной сборной России, который он занимал с 2016 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что сборная страны не выполнила поставленную 4 года назад задачу квалифицироваться на Олимпиаду в Токио.

Он подчеркнул, что РФБ уже сформировала шорт-лист специалистов, которые могут занять пост главного тренера национальной команды.

Под руководством экс-главного тренера сборная заняла 4 место на чемпионате Европы 2017 года. Долгое время он выступал за национальную команду в качестве разыгрывающего защитника.