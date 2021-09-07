РИАМО - 7 сен. При организации углубленной диспансеризации для перенесших коронавирус в Москве нет никаких ограничений. При обследованиях важно выявить патологии и заболевания, опасные для жизни, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Углубленная диспансеризация, как вы знаете, проводится по поручению президента Владимира Путина. Не все граждане, которые переболели, обращались в поликлиники», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он добавил, что многие перенесли Covid-19 в легкой форме, кто-то обращался к частным медикам, поэтому то, что они переболели, не отражено в столичной системе. При этом никаких ограничений на углубленную диспансеризацию не вводится.

«Если человек говорит, что он болел, пожалуйста, пусть проходит диспансеризацию. Нам важно выявить какие-то патологии и заболевания, которые представляют опасность для жизни», — подчеркнул мэр.

В рамках углубленной диспансеризации проверку здоровья проводят в 2 этапа. На первом берут анализы крови, проводят спирометрию, сатурацию, при наличии показаний – тест с 6-минутной ходьбой. Тем, кто тяжело перенес коронавирус, проверят концентрацию D-димера в крови и проведут рентгенографию органов грудной клетки.

Если у пациента будут показания, его направят на второй этап диспансеризации и дополнительные обследования.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>