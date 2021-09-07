РИАМО - 7 сен. Пока неизвестно, будет ли в Москве рост заболеваемости Covid-19 осенью, однако столица готова к любому сценарию, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что многие горожане уже переболели или привились. Сейчас у города большой запас прочности.

«Главное, чтобы не появились новые штаммы, более заразные, более активные, чем предыдущие», - сказал Собянин в интервью kp.ru.

Также он отметил, что во время пика заболеваемости треть здравоохранения была переведена на борьбу с вирусом.

«Но сегодня мы большую часть людей вернули на свои рабочие места. Думаю, ситуация будет улучшаться, чтобы жители дальше не болели», - добавил мэр.

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