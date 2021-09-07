РИАМО - 7 сен. В столице сохранят резервные госпитали для лечения заразившихся коронавирусом, они останутся в качестве страховки на будущее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конечно, мы резервные госпитали закрывать не будем. Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости ковидом одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Так, резервный госпиталь был организован на ВДНХ. В нем развернули более 1400 коек, в том числе 256 коек реанимации. При этом реанимационный блок медучреждения — один из крупнейших в Москве. В этом блоке имеются клинико-диагностическая и микробиологическая лаборатории, зоны эндоскопии, бронхоскопии и гастроскопии, отделение гемодиализа, КТ.

В столице за последние сутки выявили 1187 случаев коронавируса. С начала пандемии в городе выявили 1 578 005 случаев инфицирования.

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