РИАМО - 7 сен. Плановая медпомощь в столице является первоочередной задачей, ее объемы наращивают, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Плановая помощь никогда для нас не была какой-то второстепенной задачей. Это всегда первоочередная задача, потому что она определяет здоровье москвичей», - сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он добавил, что плановую помощь продолжали оказывать людям даже во время пандемии Covid-19. Особенно это касается больных онкологией.

«Мы не уменьшили, а нарастили помощь. ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь - ред.) уже на сегодняшний день достигла объема больше, чем в предыдущие годы», - рассказал мэр.

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