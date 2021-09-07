РИАМО - 7 сен. В ближайшее время в столице нет планов вводить новые ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«При первой возможности, как только видим спад заболеваемости, мы начинаем ограничения снимать, чтобы люди могли вздохнуть свободной грудью, пообщаться, походить по городу, вернуться к нормальной жизни», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он добавил, что если город держать в состоянии локдауна, то ожидание его снятия и ограничения наносят больше вреда, чем пандемия коронавируса. Мэр отметил, что такие состояния психологически могут привести к большей болезненности и смертности.

Градоначальник подчеркнул, что надо применять все возможности для развития города, чтобы шла нормальная жизнь, работали организации, люди не теряли оптимизм и свою зарплату.

Мэр также отметил, что город готов к любой ситуации. Собянин добавил, что нельзя запугивать себя до такого состояния, чтобы психологически оказаться еще в худшей ситуации.

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