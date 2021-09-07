РИАМО - 7 сен. По проведенному в 2021 году подсчету специалистов Мосприроды, на природных территориях Москвы обитает около 40 бобров, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Наибольшее количество особей экологи обнаружили на природной территории «Покровское-Стрешнево», там обитает 11 бобров. Второе место по количеству этих животных у парка «Останкино», здесь их 10. По шесть бобров живут в природно-историческом парке «Москворецкий» и на «Озелененной территории в долине реки Сетуни и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающих территорий».

Еще четыре животных живут в природном заказнике «Долина реки Сетунь». Также специалисты обнаружили следы пребывания бобров в парке «Царицыно» и комплексном заказнике «Зеленоградский». На реке Химке бобры построили плотину и хатку, а на Сетуни бобры живут в земляных норах.

Сейчас у бобров начался сезон осенних активностей. Животные занимаются поиском удобного зимовального участка, на котором водоем не промерзнет до дна в сильные морозы – так они смогут сохранить часть подводных входов в свои жилища. Для этого необходимо дополнительно поднять уровень воды с помощью строительства каскада плотин.

Также осенью бобры заготавливают древесный корм, который станет их основным зимним рационом.

Бобры являются самыми крупными грызунами в России, они занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией. Специалисты-экологи отмечают, что обитание бобров на городских природных территориях указывает на благоприятную экологическую обстановку.