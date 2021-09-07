РИАМО - 7 сен. Праздничный фейерверк в честь Дня города планируют запускать 11 сентября с 26 точек по всей столице, начало – в 21:00, сообщает пресс-служба департамента культуры города.

Салют запустят с акватории Москвы-реки напротив «Лужников», в парке Победы, с акватории Москвы-реки в районе Печатники (напротив ул. Гурьянова, д. 31), в парке «Ходынское поле», в городке им. Баумана в районе Измайлово, на ВДНХ, на территории ландшафтного парка «Митино», на улице Кадырова в районе Южное Бутово, на территории центра спорта «Московский» в новой Москве, на улице Физической в Троицке (возле пожарной части №42) и на Озерной аллее в Зеленограде.

Фейерверки также запустят в 15 парках. Салют организуют в саду «Эрмитаж», в Парке Горького, парках «Таганский», «Красная Пресня» (нижний пруд Красногвардейских прудов), саду Баумана, парках «Бабушкинский» (в сквере по Олонецкому проезду), «Лианозовский», Измайловском парке, парках «Перовский», «Сокольники», на 2 площадках в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» (ул. Заречье, д. 3, и проспект Андропова, д. 58А - парк «Садовники»), усадьбе Воронцово, парках «Северное Тушино» и «Фили».

День города в столице отметят 11 и 12 сентября. Ключевым событием празднования станет торжественный концерт 11 сентября 2021 г. в 12:00 в московском концертном зале «Зарядье». Гости торжественного концерта – врачи, заслуженные работники здравоохранения, волонтеры, которые внесли вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, спортсмены, тренеры.

Из-за пандемии масштабные праздничные мероприятия в честь Дня города проводить в этом году не будут.

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