РИАМО - 7 сен. Балерина Анастасия Волочкова ответила на скандал с соседями пикантными фотографиями, которые опубликовала в своем Instagram, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее артистку засняли справляющей нужду на газоне своего дачного участка. Сама Волочкова уверена, что фотографии сделали ее соседи.

Балерина также заявила, что у себя дома может делать все, что пожелает.

«Вместо того, чтобы исподтишка снимать мою жизнь на участке моего же дома <...> можно было спокойно попросить меня лично поделиться моими фото. Раз многих так интересует мое тело, решила выложить фотографии от первого лица, обнажив перед вами помимо тела, еще и душу», — написала балерина.

Ранее Волочкова презентовала свой новый музыкальный альбом под названием «Вселенная». Он стал отражением истории жизни певицы и формировался 10 лет. Первой песней в нем стала композиция «Балерина», созданная Игорем Николаевым.