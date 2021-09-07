РИАМО - 7 сен. Существует немало популярных лекарственных и народных средств, используемых при лечении кашля. Лучший из них – нутряной жир, заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

С приходом осени увеличивается число случаев заболевания ОРВИ и ОРЗ. Их часто сопровождает кашель. Это рефлекс организма, пытающегося очистить дыхательные пути от мокроты и инфекции.

«Кашель – это всегда воспаление, а воспаление – всегда микробы. Обязательно принимать противовирусные, противомикробные средства. Также помогут противовоспалительные препараты, врач может назначить и гормональные препараты – кратковременно, в течение 2-3 дней», - объяснил Пурясев в интервью радио Sputnik.

Еще один вариант лечения – горчичники. Они разогревают, раздражают и выгоняют из организма воспаление. Но есть и оптимальные народные методы.

«Самое лучшее для лечения кашля – нутряной жир: свиной, гусиный, медвежий, собачий, барсучий, лисий. Легкие, помимо того, что снабжают нас кислородом, – это «печка» нашего организма. Как только вы съели кусок сала или выпили жир, он начинает «разогревать» легкие. Из одного грамма жира выделяется 9 калорий, «печка» разогревается, кровь начинает обогреваться», - отметил Пурясев.

Без такого снабжения человек будет болеть дольше. А совсем без лечения кашель может остаться и на всю жизнь.

При ОРЗ и ОРВИ кашель, как правило, вылечивается за 5-15 дней. А вот при воспалении легких или бронхите он может вообще никогда не уйти.