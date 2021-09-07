РИАМО - 7 сен. Витамин D важен осенью, потому что он защищает организм от простуд, а витамин А, который человек получает из свежих фруктов и овощей, помогает нормальной работе сердца, легких и зрения, сообщает «МИР 24».

С наступлением холодного времени года поднимается уровень стресса и снижается иммунитет, проявляются хронические заболевания.

«Стоит узнать, дефицит каких витаминов вы уже испытываете. Для этого можно сдать анализ крови. Это не маркетинговая уловка, а важная процедура, так как витамины принимают участие в большом количестве жизненно важных процессов. Тем не менее есть вещества, дефицит которых большинство испытывает осенью-зимой», – сказал сооснователь сервиса по подбору витаминов Александр Вученович.

Витамин D быстро расходуется, когда на улице нет солнца. Тогда люди становятся уязвимыми для болезней. Также возникают и проблемы с витамином А - фруктов и овощей осенью больше не становится.

«Следующий витамин – это магний. Он отвечает за стрессоустойчивость», – объяснил Вученович.

Еще одно важное вещество, которое необходимо организму с приходом осени, это Омега-3.

«Организм не синтезирует его сам, получить его можно только из пищевых источников, конкретно из рыбы и рыбьего жира. К сожалению, дефицит Омеги-3 не наблюдается только у жителей Японии, которые едят свежую рыбу несколько раз в неделю», – рассказал эксперт.

В свою очередь реабилитолог Марк Леонтьев считает, что сегодня тема витаминов сильно коммерциализирована и лучше не назначать витамины себе самостоятельно, а для начала сдать анализы. В качестве профилактики можно выбирать витаминно-минеральный комплекс.

«Лучше, если в составе витаминно-минерального комплекса будет цинк, так как при его дефиците страдает синтез эндогенного интерферона. А также селен – есть сведения, что дефицит этого микроэлемента сильно сказывается на работоспособности. Витамин С будет полезен при начале простудного заболевания, витамины группы В — при лечении болезней нервной системы, В12 применяют при лечении алкоголизма», – заключил специалист.