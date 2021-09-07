РИАМО - 7 сен. Крупы пользуются большой популярностью у поклонников правильного питания. Однако не все они одинаково полезны. Диетологи рассказали от каких каш лучше воздержаться, сообщает «МИР 24».

«К наиболее потребляемым в мире злакам относятся пшеница, рис и кукуруза. Хотя пшеница и ее производные – булгур, кус-кус, манка, полба – содержат необходимые организму микроэлементы, вред от них превышает пользу», - заявила диетолог Татьяна Елисеева.

Она объяснила, что помимо клейковины в пшенице содержится акклютинин. Он стимулирует воспаления, а также, как и кукуруза, относится к ГМО-продуктам.

Не рекомендуют эксперты также употреблять хлопья быстрого приготовления и очищенные зерна, в их числе и белый рис.

«Они лишены самых ценных частей, после их приема происходит скачок глюкозы, инсулина в крови. Лучшие каши имеют оболочку и долго готовятся. Особенно полезны псевдозерновые: киноа, гречка, которые технически не являются зерновыми, но употребляются вместо гарнира», - рассказала Елисеева.

Потрясающие антиоксидантные свойства имеет зеленая гречка. В ней много фенольных соединений, а также пищевых волокон и минералов. Правда маловато белка и витаминов.

Врач-диетолог Артур Моисеенко не рекомендует употреблять крупы тем, кто худеет и при этом мало двигается.

«Питаясь только крупами, человек рискует недополучить важных макроэлементов – животных белков и жиров, без которых могут нарушаться обменные процессы в организме», - добавил Моисеенко.

Диеты, составленные с упором на крупы, плохо подходят для современных реалий.

«Поскольку существенно изменился характер труда человека, и это привело к снижению энергозатрат. Руководствуясь рекомендациями по диетологии 50-летней давности, современное общество сталкивается с растущей проблемой ожирения», – заключил он.