РИАМО - 7 сен. Специалисты подмосковного министерства экологии и природопользования провели расследование после обращений одного из жителей Одинцовского округа о нарушениях при эксплуатации инженерных сетей садового некоммерческого товарищества «Русское поле», нарушения подтвердились и уже устранены, сообщает пресс-служба ведомства.

«Инженерные коммуникации СНТ эксплуатирует компания «Промышленный парк Одинцово-1». Установлено, что неизвестное лицо совершило незаконную врезку в коллектор централизованных канализационных сетей», - сказал зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что, так как компания-эксплуатант несет ответственность за состояние коммуникаций, она была оштрафована.

«По настоянию министерства незаконная врезка демонтирована», - добавил Разин.

Ранее инспекторы эконадзора оштрафовали на 190 тысяч рублей АО «Внуковский завод огнеупорных изделий», которое было уличено в сбросе сточных вод в черте города Одинцово с превышением ПДК взвешенных веществ, нефтепродуктов, аммоний-ионов, железа и марганца.