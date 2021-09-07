РИАМО - 7 сен. Автоэксперт Петр Баканов заявил, что для повышения шансов на сдачу экзамена в Госавтоинспекции кандидат в водители может брать дополнительные уроки в процессе обучения, пишет «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, учебные программы в современных автошколах далеки от совершенства и не дают водителю нужных навыков. Именно поэтому большинство начинающих автолюбителей выезжает на дороги неподготовленными.

Баканов отметил, что потенциальным водителям не запрещено брать дополнительные уроки во время обучения в автошколе: ученики вправе сами распоряжаться своим временем. При этом на экзамене будущий водитель должен быть предельно внимательным.

«Нужно смотреть на обстановку и на дорожные знаки, четко понимать, что происходит вокруг. Также необходимо выполнять все команды инспектора», — подчеркнул эксперт.

Но иногда экзаменаторы идут на уловки: например, просят остановиться в зоне действия знака «остановка запрещена». В таком случае выполнять требование нельзя, нужно уточнить, что именно имеет в виду инспектор.

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