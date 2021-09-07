РИАМО - 7 сен. На прошедших Паралимпийских играх в Токио спортсмены из Московской области завоевали 10 медалей. В активе спортсменов Московской области - 1 золотая, 4 серебряных, 5 бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Летние Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября. В состязаниях участвовали более 4 тыс. атлетов из 162 стран.

В активе спортсменов Московской области - 1 золотая, 4 серебряных, 5 бронзовых наград. Первое место взял Денис Гнездилов, который стал лучшим в толкании ядра, серебро выиграли Алексей Кузнецов за метание копья и Артем Исаев за заплыв на 100 метров брассом. Также серебряных наград удостоились волейболисты Александр Байчик и Сергей Поздеев.

Бронзу получили Раиса Чебаника - две медали за личный и командный зачеты в настольном теннисе, Юрий Ноздрунов - личный разряд, настольный теннис, Елена Крутова - стрельба из лука, микст, а также Дмитрий Бартасинский - заплыв на 100 метров брассом.

По итогам соревнований команда Паралимпийского комитета России расположилась на 4 месте неофициального медального зачета, имея в своем активе 36 золотых, 33 серебряных, 49 бронзовых медалей.

«Подмосковный регион в составе команды России представляли 28 спортсменов. Они боролись за награды в 12 различных дисциплинах. Атлеты помогли национальной сборной попасть в четверку сильнейших команд в медальном зачете. Наша сборная обновила рекорд по количеству завоеванных медалей на летних Паралимпиадах», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.