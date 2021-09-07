РИАМО - 7 сен. Объем экспорта Московской области по итогам первого полугодия 2021 года в денежном выражении составил 4,39 млрд рублей, рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, превысил 41,5%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева, традиционно основной объем экспорта региона составляют неэнергетические несырьевые товары, их доля – свыше 90%, в денежном выражении – это 3,98 млрд рублей.

«В общем объеме российского ННЭ доля Подмосковья превышает 4,4%», - сказала Зиновьева.

Она добавила, что по отдельным категориям Московская область лидирует: первое место в РФ Подмосковье занимает, например, по экспорту шоколада, а также по экспорту молочной продукции.

Также по многим категориям товаров регион входит в тройку регионов-экспортеров: по компьютерам, по фармацевтической продукции, по электронике и средствам связи и другим.

«Высокая конкурентоспособность подмосковной продукции на внешних рынках обеспечивается комфортным инвестиционным климатом, созданным в регионе. Предприятия в области эффективно работают и развиваются, в том числе и в части внешнеэкономической деятельности, что позволяет Московской области быть одним из лидеров российского экспорта», - рассказала министр.