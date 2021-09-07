РИАМО - 7 сен. Отбор проектов по предоставлению грантов «Агростартап» прошел в Московской области во вторник, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, документы для участия в этом конкурсе начали принимать 19 июля, делали это на протяжении месяца. Отбор проектов делали более чем из 60 заявок.

«Максимальный размер гранта «Агростартап» составит 6 млн рублей. Объем средств, предусмотренный на данный вид гранта в этом году, составляет 42 млн рублей», - сказал Воскресенский.

Деньги предоставляются на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации, строительство или ремонт и переустройство помещений для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, также на приобретение оборудования для производственных объектов и сельскохозяйственных животных, птицы, рыбопосадочного материала.

Средства выделяются и на приобретение сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, посадочного материала для закладки многолетних насаждений и другое.

Воскресенский напомнил, что много заявок поступило на реализацию проектов по разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока, по выращиванию плодовых и ягодных культур, разведению, содержанию пчел и производству меда, а также по разведению мелкого рогатого скота и выращиванию аквакультуры.