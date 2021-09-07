РИАМО - 7 сен. Отбор проектов по предоставлению грантов «Агростартап» прошел в Московской области во вторник, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, документы для участия в этом конкурсе начали принимать 19 июля, делали это на протяжении месяца. Отбор проектов делали более чем из 60 заявок.
Деньги предоставляются на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации, строительство или ремонт и переустройство помещений для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, также на приобретение оборудования для производственных объектов и сельскохозяйственных животных, птицы, рыбопосадочного материала.
Средства выделяются и на приобретение сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, посадочного материала для закладки многолетних насаждений и другое.
Воскресенский напомнил, что много заявок поступило на реализацию проектов по разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока, по выращиванию плодовых и ягодных культур, разведению, содержанию пчел и производству меда, а также по разведению мелкого рогатого скота и выращиванию аквакультуры.
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