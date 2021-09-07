РИАМО - 7 сен. Главный врач по терапевтической деятельности Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», кандидат медицинских наук Сергей Черемушкин рассказал, что слишком долгая икота требует обращения к врачу, так как ее причиной могут быть различные заболевания. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Икота у взрослых, особенно затяжная по времени, должна настораживать в плане поиска ее причин. Не хотелось бы пугать, но причиной икоты могут быть различные заболевания, вовлекающие в процесс диафрагмальный нерв. Причина может локализоваться как выше, так и ниже самой диафрагмы», — пояснил медик.

По его словам, при долго беспокоящей икоте рекомендуется обратиться к врачу, который определит программу обследования для выявления причин данного симптома.

Икота — неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными движениями.