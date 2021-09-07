РИАМО - 7 сен. Победитель ежегодной премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен», руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ Московской области «Егорьевская ЦРБ» Фуркатджон Гафуров рассказал, что потратил выигранные деньги на развитие отделения кардиологии, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Гафуров - выпускник Таджикского медицинского университета имени Авиценны и ученик легендарного российского кардиолога Лео Бокерии. В церемонии премии 2020 года Гафуров принимал участие вместе с 72-летней пациенткой, которая рассказала, как благодаря врачу-кардиологу из Таджикистана она вновь встала на ноги.

«После премии ко мне стали чаще обращаться за помощью и даже из других районов и областей. И это очень приятно, потому что для врача доверие людей и желание попасть именно к тебе на прием — это особая честь. Я всех принимаю, никому не отказываю», - сказал Гафуров.

Он рассказал, что после вручения премии радость и гордость были нескончаемыми. Конкуренция была высокой, система голосования - строгой, поэтому победа была заслуженной.

Участие в конкурсе стало серьезным шагом для Гафурова, а победа и присуждение премии помогли решить личные вопросы и проблемы.

«Однако я не мог не уделить внимания своему отделению кардиологии и коллегам, работающим со мной. Часть премиальных средств была потрачена на отделение. Это было мое личное решение, и я считаю, оно правильное», — подчеркнул Гафуров.

В этом году в рамках премии «Мы рядом ради перемен» проекты реализуют в 4 категориях: «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен» и «Место перемен». За проекты областного значения премия составит 1 млн рублей, за муниципальные инициативы – 450 тыс. рублей, за инициативы для населенного пункта – 150 тыс. рублей, за локальные инициативы – 50 тыс. рублей. Авторы 10 самых ярких проектов получат по 1 млн рублей в рамках спецпремий губернатора «Перемены Подмосковья».