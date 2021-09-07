РИАМО - 7 сен. На Комсомольском проспекте в районе дома 30 мотоциклист на Suzuki наехал на 8-летнюю девочку, которая на самокате переезжала проезжую часть по нерегулируемому переходу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Девочку госпитализировали с предварительным диагнозом - «ушиб ноги».

Сотрудники ГИБДД проведут проверку по факту ДТП.

Ранее во дворе дома 36, корп. 3 на Борисовском проезде в столице водитель такси наехал на 7-летнего мальчика, ехавшего на самокате по проезжей части.