РИАМО - 7 сен. Предприниматели выделили еще одну квартиру в Москве для розыгрыша среди участников онлайн-голосования в рамках программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе», сообщает АГН «Москва».

«В рамках программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе» предприниматели нашли возможность выделить еще одну квартиру», — сказал председатель Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Он отметил, что компания, выделившая для розыгрыша еще одну квартиру, пока пожелала остаться неизвестной.

«Информации о том, какая компания выделила еще одну квартиру, нет, люди стараются это не афишировать, но мы обязательно сообщим о них», — добавил Платонов.

Всего среди участников дистанционного электронного голосования разыграют 21 однокомнатную квартиру в столице, а также 100 машин.

Также москвичи смогут выиграть бонусные баллы в размере 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. Каждый балл равняется одному рублю. Их можно будет обменять на товары в магазинах-партнерах акции. Среди них — магазины одежды, косметики, продуктов, техники, детских и спортивных товаров.

Всего на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино в столице зарегистрировались 1,5 млн человек. Выборы пройдут 17-19 сентября.

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