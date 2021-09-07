РИАМО - 7 сен. Работу управляющей компании «Комфорт Сити» обсудили на встрече, которую провел глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов с инициативными жителями поселка Заречье, представителями УК и руководителем муниципального центра управления регионом Еленой Меньшиковой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Некачественные работы

В центре внимания были обращения, поступившие от жителей домов-новостроек на улицах Каштановой и Медовой. Так, чаще всего люди сообщали о некачественном ремонте бордюров, плохом состоянии тротуаров и газонов, строительных недоделках. Перед совещанием глава муниципалитета вместе с активистами проинспектировал наиболее проблемные точки. Как отметил Иванов, претензии жителей к работе УК обоснованы – усилий компании по решению проблем явно недостаточно.

«Хочу сразу подчеркнуть то, что бросилось в глаза – это отсутствие коммуникации управляющей компанией с жителями. «Фонит» буквально с первых фраз, которые мы слышим. Независимо от того, насколько часто меняются коменданты и как ведется их подбор, многие вопросы можно было решать сразу, на земле – как это и делают управляющие компании. В Заречье все очень достойно, но вот эти мелочи значительно портят жизнь тем, кто купил здесь квартиры. Смотреть на это сквозь пальцы мы не можем», — сказал Иванов.

Как рассказала Меньшикова, по управляющей компании «Комфорт Сити» в муниципальный центр управления регионом поступило 7 обращений, из них 3 находятся в работе и 4 – отложены. Например, много нареканий от жителей поступает на качество заделки швов между бордюрными плитами – затирка, которую использует управляющая компания, вываливается, и работы приходится производить заново.

На встрече с жителями представители УК сообщили, что в следующем году бордюрный камень заменят на более качественный. Также управляющая компания приведет в порядок асфальт и представит решение проблемы с тротуарами внутри дворов – при укладке брусчатки была нарушена технология, в результате чего между камнями прорастает трава и все покрытие «плывет».

Недостаток информации

Еще одна острая проблема, которая беспокоит жителей новостроек на Каштановой и Медовой, – отказ управляющей компании в предоставлении информации о заключенных договорах на обслуживание и дополнительных услугах. Иванов назвал такую ситуацию недопустимой и подчеркнул, что в работе УК должна быть обеспечена максимальная прозрачность – жители поселка должны иметь четкое представление о том, за что они ежемесячно перечисляют денежные средства.

«Если не получится диалога и управляющая компания не изменит отношение к жителям, мы, естественно, поддержим жителей. Мы не на стороне частных управляющих компаний, если недостаточная коммуникация порождает подобный конфликт», – подчеркнул Иванов.

Он отметил, что УК взялась за такую деятельность, которая основывается на общении с людьми.

«Жителям неинтересно сейчас слушать про коммерческую тайну. «Деньги плачу – покажите, куда». Все. Точка. Мы не умаляем ваши навыки в юриспруденции, но надо эффективно коммуницировать с жителями», — отметил Иванов.

По итогам встречи, помимо отработки протокольных поручений и обращений на «Добродел» и в ЦУР, управляющая компания обязалась провести встречи с жителями домов по улицам Каштановой и Медовой для разъяснения и обсуждения пакета услуг и тарифов. Как подчеркнул заместитель главы администрации Одинцовского округа Михаил Коротаев, жители должны увидеть понятную расшифровку – за что и сколько они регулярно платят.