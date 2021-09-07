РИАМО - 7 сен. Полицейские задержали в столичном районе Марьино женщину, которая предъявила в поликлинике поддельный сертификат о вакцинации, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Женщина пришла в районную поликлинику, чтобы выяснить, почему не считывается присвоенный ей QR-код вакцинированного. Работники медучреждения усомнились в подлинности именного сертификата и сразу обратились в полицию.

Участковый позже установил, что документ имеет признаки подделки. Выяснилось, что женщина заказала данный сертификат в интернете за 21 тыс. рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.

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