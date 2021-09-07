РИАМО - 7 сен. Рабочие приступили к демонтажу многоквартирного жилого дома на улице Вокзальный тупик в деревне Мамоново Одинцовского округа. Суд признал его самостроем в 2013 году, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Ведомство контролирует снос по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Дорожные карты по ликвидации объекта были подготовлены региональным управлением службы судебных приставов в соответствии с поручением правительства области.

Многоквартирный дом в 4 этажа построили на земле, которая изначально предназначалась для возведения частных домов. Суд принял решение о его сносе 5 июля 2013 года. Однако собственник за 8 лет так и не сделал этого.

Демонтажа по суду добилась администрация муниципалитета, она же профинансирует снос здания, а средства после будут взысканы с собственника через суд.

На сегодняшний день на объект уже прибыла спецтехника. К 24 сентября завершится снос и будет вывезен мусор.

Кроме того, начать снос самостроев в ближайшее время планируют в Мытищах, Солнечногорске и округе Пушкинский.

«Главная задача, которую предстоит решить, это освободить территорию Московской области от объектов самовольного строительства и аварийных объектов, которые являются местом притяжения для нарушителей общественного порядка», - отметил заместитель председателя правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.