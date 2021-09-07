РИАМО - 7 сен. За 8 месяцев 2021 года участки для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства площадью от 10 до 15 соток получили 1286 семей с тремя и более детьми в 47 городских округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Как отметил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, в августе земельные участки передали еще 211 многодетным семьям региона.

Работа по подбору новых участков для передачи семьям продолжается, однако ее необходимо ускорить до наступления зимы, чтобы заявители могли в теплое время осмотреть предлагаемые им участки и принять решение, пояснил он.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что лидерами по обеспечению многодетных семей землей стали городские округа Серпухов, Люберцы, Химки, Богородский и Орехово-Зуевский. Так, в Серпухове земельные участки передали 126 семьям, в Люберцах – 121 семье, в Химках – 106 семьям, в Богородском – 104 семьям, а в Орехово-Зуевском – 85 семьям.

Всего с момента вступления в действие областного закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям в 2011 году в Подмосковье земельными участками обеспечили 29 291 семью.