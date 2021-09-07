РИАМО - 7 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил развитие региона с активистами Люберец, Котельников, Раменского, Бронниц, Дзержинского и Жуковского. Встречу провели на территории предприятия по производству вертолетов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Я хотел попросить вас и дальше занимать активную позицию на своих территориях. Этим встречам я придаю большое значение. Общение позволяет узнать что-то новое, как правило, здесь озвучиваются самые насущные, тревожные вопросы. Часто говорю и еще раз повторю: самое дорогое, что может быть у людей, которые работают во власти, – это доверие», — сказал Воробьев.

Жителей Раменского беспокоит железнодорожный переезд Удельная, там образуются пробки. Жители Дзержинского подняли вопрос здания центра соцобслуживания и реабилитации, которое находится в аварийном состоянии. В Бронницах нужно возвести автовокзал, реконструировать спортивную базу имени Сыроежкина.

«На протяжении июля–августа мы собирали предложения с территорий, чтобы включить их в народную программу. По многим вопросам уже есть конкретные решения. С каждым днем возрастает запрос на качество жизни, культуры, спорта, образования. Мы уделяем больше внимания комфортному проживанию на территории региона», — подчеркнул министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Жители Котельников попросили возвести воспитательно-образовательный комплекс. Жители Жуковского хотят, чтобы у них построили музей истории развития авиации. Активисты из Люберец обратили внимание на развитие центральной части города.

Воробьев подчеркнул, что все озвученные запросы внимательно изучат и примут в работу.

«Работа «Единой России» основывается на прямой обратной связи. Представители партии слышат, стараются помочь как представителям бизнеса, так и соцсфере, различным организациям. Перемены в Московской области очевидны. Девиз, который отображает деятельность ЕР: видишь сложную проблему, берешь и делаешь», — отметила участница встречи Наталья Муравьева из Люберец.