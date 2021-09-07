РИАМО - 7 сен. Процедура передачи списков избирателей в участковые избирательные комиссии прошла в Королеве в преддверии выборов, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

На процедуре передачи секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин и начальник информационного управления Избиркома Московской области Михаил Ягубов рассказали председателям и членам УИК о правильном оформлении списков избирателей и напомнили об уголовной ответственности за подлог и фальсификацию на выборах.

«Наша задача — провести выборы гласно и прозрачно, с соблюдением законодательства. Поэтому нас пригласили на процедуру передачи, и сегодня у нас нет замечаний. Все процедуры соблюдены», - сказал Кудрявин.

Он добавил, что Избирком продолжит оказывать методическую помощь Территориальной избирательной комиссии Королева и будет присутствовать на самих выборах.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Жители Королева смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы и Московской областной думы.