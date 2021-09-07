РИАМО - 7 сен. Минувшие сентябрьские дни в столице стали самыми холодными для этого месяца с начала века. В ближайшее время в городе станет теплее, температура повысится уже с 8 сентября, сообщает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура 5 сентября соответствовала норме для 5 октября.

«На целый месяц погода оторвалась от степенного и важного климата. Она прям разгулялась, что называется, не в лучшую сторону», - сказал Вильфанд.

Заморозков в столице в этом сезоне пока не зафиксировали. Накануне холоднее всего было во Внукове, где температура опустилась до +3,1 градуса.

В ближайшие дни в Москву вернется тепло. На выходных температура превысит +20 градусов.

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