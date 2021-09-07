РИАМО - 7 сен. Жители Подмосковья могут следить за ходом выполнения работ по социальной газификации на сайте «Мособлгаза» на специальной интерактивной карте, сообщил генеральный директор компании Игорь Баранов.

«Люди спрашивают: «А где можно увидеть статус работ?». Для этого мы разработали интерактивную «Карту эмоций». Если нажать кнопку «Следить за работами», то мы перейдем к ней», — объяснил Баранов.

На интерактивной карте газифицирующиеся населенные пункты помечены сердечками. Зеленые означают, что работы полностью закончены, а желтые – работы еще ведутся.

Нажав на сердечко, любой желающий может увидеть подробности: статус работ, сроки, сколько домовладений уже газировано и т.д. При возникновение каких-либо несоответствий на интерактивной карте житель может о них сообщить сразу на сайте.

Программа соцгазификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что в рамках президентской программы до конца 2022 года в Подмосковье будет газифицировано более 110 тыс. домохозяйств.