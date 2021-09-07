РИАМО - 7 сен. Суд постановил арестовать 62-летнего местного жителя городского округа Лотошино, обвиняемого в убийстве сестры и племянницы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Преступление произошло 4 сентября в частном доме, расположенном в деревне Власово. В ходе семейного конфликта мужчина насмерть забил молотком и топором 67-летнюю сестру и 37-летнюю племянницу, после чего сам обратился в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение. Также назначены судебные экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.
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