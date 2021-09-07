РИАМО - 7 сен. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Раменского округа Подмосковья обновили покрытие на 8 региональных дорогах. Протяженность обновленного покрытия составила почти 44 км. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Раменском округе завершился ремонт региональных автодорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В результате ремонта ежедневный проезд стал комфортнее для более 30 тыс. автомобилистов», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В программу ремонта в Раменском округе вошли дороги по голосованию на портале «Добродел», дороги с высокой интенсивностью движения, а также участки к социально значимым объектам.

В черте города отремонтированы ул. Гурьева, ул. Левашова, в р.п. Ильинский покрытие заменили на ул. Московской. На выезде из города отремонтировали Раменское ш. от пересечения с Прямолинейной ул., до перекрестка с ул. Шоссейная. Рядом с дорогой расположен санаторий Кратово и Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации.

По просьбам жителей отремонтировали участок «М-5 «Урал»-Сабурово» в районе деревни Татаринцево, получивший максимальную поддержку в ходе голосования на портале «Добродел» (600 голосов).

Наиболее протяженным участком стало Егорьевское ш., где новое покрытие с применением ЩМА-20 обустроили с 30,9 км по 49,4 км на участке от федеральной трассы А-107 (Московское малое кольцо) до поворота на СНТ «Рассвет».

В округе также завершается ремонт муниципальных автодорог. Всего в этом сезоне в Раменском округе в программу ремонта вошли 74 участка дорог длиной 80 км, из них 8 региональных дорог протяженностью 44 км включили в программу по нацпроекту и 66 муниципальных дорог длиной 36 км.