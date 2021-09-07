РИАМО - 7 сен. В рамках реализации президентской программы социальной газификации в городском округе Клин 53 населенных пункта будут подключены к газу до конца 2021 года. Погодные условия не повлияют на сроки выполнения работ, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«На сегодняшний день мы уже полностью выполнили догазификацию 11 населенных пунктов, и в 17 населенных пунктах активно ведутся работы по газификации. До конца этого года в городском округе Клин мы должны газифицировать 53 населенных пункта из 141», — сказал Баранов.

Он добавил, что погодные условия не повлияют на ход и сроки выполнения работ по газификации. Баранов напомнил, что сотрудники компании набирают хорошие темпы при выполнении работ.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>