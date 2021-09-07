РИАМО - 7 сен. Жители Подмосковья могут рассчитать стоимость работ по проведению газовых коммуникаций на своем участке при помощи онлайн-калькулятора, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Виртуальный сервис размещен на официальном сайте «Мособлгаза».

В рамках президентской программы по социальной газификации населенных пунктов бесплатно газопровод протягивают только до границ участков.

«Калькулятор стоимости работ внутри участка - нажав на эту кнопку, мы переходим на калькулятор. Тут все достаточно просто, выбираем «Президентскую программу», все проставляется автоматически. Таким же образом, вы можете внести расстояние от вашего забора до трубы, далее выбрать набор оборудования», — объяснил Баранов.

В рамках комплексного договора, созданного специально под программу соцгазификации, можно выбрать один из 3 пакета. Они работают по принципу «корзины» в Интернет-магазинах, то есть житель может сам выбрать только то оборудование, которое ему нужно.

Баранов обратил внимание на то, что в каждый пакет включены датчики пожарной безопасности. В случае неисправности оборудования или утечки газа они перекроют клапан. ​

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