РИАМО - 7 сен. По программе социальной газификации газ получили уже более 1,1 тыс. домовладений в Подмосковье, до конца 2022 года запланировано газифицировать около 115 тыс. домовладений, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«В рамках президентской программы социальной газификации нам необходимо газифицировать до конца 2022 года почти 3 тыс. населенных пунктов. Это почти 115 тыс. домовладений и 300 тыс. жителей Подмосковья. Мы приступили к этой работе буквально в начале июля», — сказал Баранов.

Он добавил, что в настоящее время работы по газификации ведутся в 300 населенных пунктах, а в 120 завершили.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>