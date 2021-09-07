РИАМО - 7 сен. Заключить комплексный договор на проведение работ в рамках социальной газификации внутри участка можно на сайте «Мособлгаза», для этого предусмотрена специальная форма, сообщил генеральный директор компании Игорь Баранов.

«На нашем сайте, нажав на кнопку «Подключить газ», вы попадете в простую форму заявки на заключение комплексного договора. Это договор на работы внутри участка», — сказал Баранов.

Он пояснил, что далее на интерактивной карте следует выбрать свой населенный пункт и домовладение. Далее откроется форма заявки, где необходимо ввести данные ряда документов. В него входят паспортные данные, сведения о земельном участке и контактные данные.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>