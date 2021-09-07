РИАМО - 7 сен. У Симоновской сцены Театра имени Вахтангова появится скульптурная композиция, созданная в память о народных артистах СССР Василии Лановом, Владимире Этуше и Юрии Яковлеве. По словам директора театра Кирилла Крока, его откроют до конца сезона, сообщает «Интерфакс».

«Буквально в конце августа комиссия по монументальному искусству Мосгордумы согласовала и утвердила нам очень важную для нас вещь — это увековечивание памяти наших великих артистов», — сказал Крок во время сбора труппы.

Он добавил, что проект памятника уже существует. Его планируют установить в Калошином переулке.

Именно там в 2017 году открыли Симоновскую сцену театра, ведущими артистами которого и были Яковлев, Этуш и Лановой.