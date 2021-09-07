Благотворительность или фейк: как отличить фонд от мошенников

Не переводите деньги на карту
За последний год в России стали чаще жертвовать на благотворительность. По данным аналитиков ЮMoney (входит в экосистему «Сбера»), количество благотворителей в первом квартале 2021 года выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Во втором квартале текущего года их стало почти вдвое больше по сравнению с апрелем-июнем 2020 года. Но с ростом числа пожертвований растет и количество махинаций в этой сфере.
По данным аналитиков ЮMoney, количество фондов в 2021 году выросло на 19% по сравнению с 2020 годом. В этом году пользователи сервиса больше всего жертвовали на помощь социально уязвимым группам населения, на медицину и здравоохранение, культуру, науку и образование, а также в пользу экологических фондов.
Самая уязвимая группа – фонды помощи в борьбе с заболеваниями, под которые чаще всего мимикрируют мошенники. Как правило, деньги на лечение больных детей они собирают в соцсетях, а пожертвования просят перевести на карту.
Как отмечают эксперты Tooba, использование личных банковских карт — плохой знак. Это сразу вызывает вопросы, поскольку у каждого уважаемого фонда должен быть официальный расчетный счет.
Конечно, сборы могут организовать и родители детей параллельно с фондом. Но даже в таких случаях переводить деньги на карту опасно: частное лицо, в отличие от фонда, не обязано предоставлять отчет о потраченных средствах.
Проверяйте контакты фонда
Чтобы не сомневаться, что ваше пожертвование достигнет цели, можно проверить контакты фонда. Эксперты Tooba отмечают, что на сайте организации в обязательном порядке должны быть указаны номера телефонов фонда, физический адрес, ссылки на социальные сети. Не стоит жертвовать организации, которая не дает контактов для обратной связи. Помимо контактов, на сайте должна быть информация о руководстве и команде, отчетах и аудите, а также официальный расчетный счет.
Кроме того, стоит потратить время на проверку домена сайта фонда, отмечают эксперты службы безопасности ЮMoney. Иначе можно попасть на фишинговый сайт — поддельную площадку, которая маскируется под ресурсы фонда. В последнее время, по словам экспертов, фишинг так быстро развивается, что поддельные интернет-страницы становятся более качественными: домены могут отличаться лишь несколькими символами.
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Поищите информацию о пациенте
Нередко фейковый сбор, запущенный в соцсетях, можно распознать с помощью нескольких запросов в поисковике. Попробуйте поискать Ф.И.О. пациента, для которого открыт сбор, и информацию о его диагнозе. Подлинный сбор будет идти не только в социальных сетях, но и на сайте фонда. Если никакой информации о сборе и человеке в поисковике вы не найдете, скорее всего, помощь просят аферисты. Еще можно попробовать поиск по фотографии: мошенники нередко крадут фото пациентов, нуждающихся в помощи, с сайтов фондов и медицинских организаций.
Также можно пройти по хэштегу #всевместепротивмошенников в соцсетях. Под ним публикуют информацию о неблагонадежных сборах.
Позвоните в фонд
Мошенники в соцсетях научились клонировать реальные сборы благотворительных организаций. Фонды-однодневки плодят информацию о резонансных сборах, но в описании вместо настоящего расчетного счета указывают свои реквизиты или меняют их на фото через фотошоп.
«Был случай, когда сбор одного из фондов, размещающих свои проекты на нашей платформе, скопировали мошенники. Они создали свой сайт и подставили свои реквизиты. После этого наш партнерский фонд попытался разобраться в ситуации, сотрудники позвонили по номеру, указанному в реквизитах, а в ответ получили лишь угрозы от мошенников», — рассказывают специалисты Tooba.
Поэтому стоит проверять всю информацию, даже если на первый взгляд подлинность сбора не вызывает сомнений. Не стоит стесняться звонить в фонды, например, чтобы уточнить, где можно посмотреть отчет о потраченных средствах.
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Ищите отчет о потраченных средствах
В России все благотворительные организации обязаны предоставлять ежегодный финансовый отчет на своих ресурсах (Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», статья 19). Таким образом государство и любой желающий могут контролировать благотворительную деятельность.
Если отчета на сайте условного фонда нет, скорее всего, вы столкнулись с аферистами. Как показывает практика, честным фондам нечего скрывать. Чем надежнее организация, тем охотнее она делится подробностями своей финансовой деятельности, потому что заинтересована в доверии со стороны жертвователей.
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Найдите фонд в реестре Минюста и в составе ассоциаций
Один из самых простых способов проверки — найти фонд в официальном реестре Министерства юстиции РФ. Там указаны данные о статусе организации и ее адрес. Tooba, например, работает с фондами, которые официально зарегистрированы не менее двух лет.
Еще один важный момент, который формирует доверие к фонду: членство в ассоциациях. Это могут быть портал «Такие дела», «фонд фондов» под названием «Нужна помощь» и другие ассоциации. Также можно посмотреть списки тех, кто подписал декларации благотворительного собрания «Все вместе».
По мнению экспертов, сейчас проверка фонда на благонадежность — это настоящий челлендж. Поэтому стоит либо потратить несколько часов на самостоятельную проверку фонда, либо жертвовать тем организациям, которые присутствуют на специальных благотворительных платформах. Такие платформы объединяют только те фонды, которые прошли проверку.
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