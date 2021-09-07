Благотворительность или фейк: как отличить фонд от мошенников

1

За последний год в России стали чаще жертвовать на благотворительность. По данным аналитиков ЮMoney (входит в экосистему «Сбера»), количество благотворителей в первом квартале 2021 года выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Во втором квартале текущего года их стало почти вдвое больше по сравнению с апрелем-июнем 2020 года. Но с ростом числа пожертвований растет и количество махинаций в этой сфере.

По данным аналитиков ЮMoney, количество фондов в 2021 году выросло на 19% по сравнению с 2020 годом. В этом году пользователи сервиса больше всего жертвовали на помощь социально уязвимым группам населения, на медицину и здравоохранение, культуру, науку и образование, а также в пользу экологических фондов.

Самая уязвимая группа – фонды помощи в борьбе с заболеваниями, под которые чаще всего мимикрируют мошенники. Как правило, деньги на лечение больных детей они собирают в соцсетях, а пожертвования просят перевести на карту.

Как отмечают эксперты Tooba, использование личных банковских карт — плохой знак. Это сразу вызывает вопросы, поскольку у каждого уважаемого фонда должен быть официальный расчетный счет.

Конечно, сборы могут организовать и родители детей параллельно с фондом. Но даже в таких случаях переводить деньги на карту опасно: частное лицо, в отличие от фонда, не обязано предоставлять отчет о потраченных средствах.

Как стать донором крови в Москве и Подмосковье>>