РИАМО - 7 сен. Сотрудники «Мособлгаза» в рамках президентской программы социальной газификации газифицируют около 200 домовладений Подмосковья в неделю, сообщил генеральный директор компании Игорь Баранов.

«Прошло три недели и теперь еженедельно мы газифицируем более 200 домовладений, а в пиковый момент газификация будет достигать 500 домовладений», — уточнил Баранов.

Он отметил, что в настоящее время работы ведутся в 300 населенных пунктах области. На каждый из них намечен график работ и специалисты компании строго его придерживаются.

По словам Баранова, таким образом, пиковая нагрузка до конца 2022 года будет составлять 500 домовладений в неделю.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что социальная газификация проводится в Подмосковье хорошими темпами, работы ведутся с опережением графика.

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